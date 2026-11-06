«Разберусь с твоими обидчиками». В Японии мужчина избил двух пятиклассников своего сына

В японском городе Нагоя мужчина проник в начальную школу, где обучается его ребенок, и совершил нападение на двух учеников. По предварительной информации, мотивом послужил конфликт между детьми. Об инциденте, произошедшем в конце октября, проинформировали в городском департаменте образования, передает Kyodo News.

Согласно данным ведомства, случай произошел утром 30 октября. Мужчина примерно 40 лет без разрешения зашел в кабинет пятого класса во время классного часа. После этого он вывел двух мальчиков в коридор, где нанес им удары ладонью по лицу и дергал за волосы. В момент нападения в классе находились около 30 школьников и преподаватель.

Как пояснили представители образовательного ведомства, нападавший объяснил свои действия разногласиями между его ребенком и пострадавшими. Детали конфликта при этом не раскрываются. Несмотря на случившееся, оба мальчика не получили видимых серьезных повреждений.

После инцидента директор учебного заведения обратился в полицию префектуры Айти. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства нападения и опрашивают мужчину. Руководство школы также приняло решение усилить контроль за входом на территорию.

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