Защита от снега и замыкания: эксперт оценил стоимость уличной гирлянды и правила ее монтажа

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Выбор уличной гирлянды требует учета маркировки влагозащиты и материала кабеля, а минимальное оформление коттеджа под ключ обойдется в ₽10 тыс., рассказал REGIONS эксперт в сфере строительства Руслан Смирнов.

Монтаж уличных огней кардинально отличается от украшения домашней елки: под воздействием снега, влаги и мороза тонкий пластиковый провод растрескивается, спровоцировав короткое замыкание. Эксперт рекомендует выбирать модели со степенью защиты не ниже IP44 (для крытых веранд) или IP65 (для открытых фасадов и деревьев) с каучуковым или силиконовым кабелем. Стоимость надежной 10-метровой нити варьируется от ₽900 до ₽3,3 тыс., а качественный вариант обойдется в ₽1,5–2,5 тыс. За бахрому на крышу придется отдать ₽3–4 тыс., а 100 метров дюралайта стоят ₽20–45 тыс.

При монтаже специалист выделил важные требования безопасности:

  • Изоляция сети: Уличную розетку нужно убирать в герметичный бокс, а линию питания оснащать УЗО на 30 мА. Запрещено оставлять обычные удлинители на снегу.
  • Правильное крепление: Провода нельзя фиксировать металлическими скобами, гвоздями или саморезами.
  • Запрет на перегрузку: Нельзя объединять гирлянды разного производства без прямой инструкции или включать их через цепь переходников.

Для тех, кто предпочитает готовые решения, услуги монтажников обойдутся в ₽270–600 за погонный метр. Комплексное праздничное оформление дома с дизайном и материалами в Московской области начинается от ₽45–70 тыс.

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