Кадровые назначения: Виктор Верещагин возглавит городской округ Коломна

Решение народные избранники приняли в четверг, 12 ноября. Сразу после процедуры Виктор Верещагин поблагодарил коллег за единодушие и оказанное доверие, подчеркнув, что воспринимает это назначение не как пустую формальность, а как высокую ответственность перед губернатором, депутатским корпусом и жителями. По его словам, дальнейшая совместная работа будет строиться на «открытом диалоге, взаимном уважении и нацеленности на результат».



Новый руководитель — коренной житель этих мест: Виктор Александрович Верещагин родился 27 июня 1990 года, вырос и учился в Коломне. В 2013 году он окончил Академию права и управления ФСИН с квалификацией «Экономист», а в 2019 году получил степень магистра по специальности «Менеджмент» в Московском государственном областном университете.



Карьеру он начинал со службы в подмосковном управлении ФСИН, после чего трудился в региональном комитете по конкурентной политике и занимался закупками в областном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры. В апреле 2021 года Верещагин был назначен заместителем министра здравоохранения Московской области, а в августе 2024 года занял пост первого зама главы ведомства. К руководству родным муниципалитетом он приступил еще 22 сентября 2026 года, когда распоряжением губернатора Подмосковья Андрея Воробьева стал временно исполняющим полномочия главы Коломны.