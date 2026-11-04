Синоптики спрогнозировали до +4 градусов и осадки в Подмосковье 4 ноября

В Москве и Московской области в среду, 4 ноября, ожидается облачная погода с небольшими осадками. Такой прогноз опубликовал Гидрометцентр России.

В столице днем воздух прогреется до +1…+3 градусов, а ночью температура приблизится к нулевой отметке.

В Подмосковье дневные показатели составят от –1 до +4 градусов. В ночные часы возможно похолодание до –2 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–11 м/с. Атмосферное давление ожидается на уровне 748–749 мм ртутного столба.

Ранее сообщалось, что Москву ждет пасмурная неделя.