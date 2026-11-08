Россиянка получила ранение при стрельбе в Кракове: посольство РФ подтвердило информацию

Россиянка получила ранение при стрельбе в Кракове

Общество

Гражданка России получила ранение во время массовой стрельбы на Главной площади польского Кракова 7 ноября. Информацию о пострадавшей официально подтвердило посольство РФ в Варшаве. Ранее дипломаты сообщали, что не располагают достоверными сведениями о россиянах среди жертв нападения. Теперь российское представительство поддерживает связь с родственниками раненой женщины и местными медицинскими службами.

«Посольство поддерживает связь с родственниками пострадавшей, продолжает следить за развитием ситуации и находится в контакте с органами здравоохранения города Кракова», — говорится в сообщении дипмиссии. Характер полученных россиянкой травм и степень тяжести ее состояния пока не уточняются. Также не раскрывается, находилась ли женщина в Польше как туристка или проживала в стране постоянно.

Нападение произошло 7 ноября в центре Кракова. По предварительным данным, 24-летний гражданин Польши открыл огонь по случайным прохожим из автомобиля Subaru без регистрационных номеров. В результате стрельбы погибли не менее шести человек, еще свыше десяти получили ранения. Подозреваемого задержали польские правоохранители. Во время задержания мужчина был ранен и доставлен в больницу. Обстоятельства произошедшего и мотивы нападавшего устанавливаются.

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