«Лишний вес как норма». За 30 лет ожирение у мужчин выросло в 1,6 раза

Академик Никитюк: ожирение у мужчин в России выросло в 1,6 раза за 30 лет

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина]

За последние тридцать лет частота ожирения среди российских мужчин увеличилась в 1,6 раза. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии академик РАН Дмитрий Никитюк.

«Частота ожирения у мужчин увеличилась в 1,6 раза», — приводит его слова агентство в контексте изменений, зафиксированных за 30 лет.

По данным Никитюка, за тот же период распространенность избыточной массы тела у мужчин выросла в 1,5 раза, у женщин — в 1,2 раза.

Ранее директор ФИЦ Никитюк назвал регион России с самой высокой распространенностью ожирения.

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