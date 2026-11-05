«Лишний вес как норма». За 30 лет ожирение у мужчин выросло в 1,6 раза

За последние тридцать лет частота ожирения среди российских мужчин увеличилась в 1,6 раза. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии академик РАН Дмитрий Никитюк.

«Частота ожирения у мужчин увеличилась в 1,6 раза», — приводит его слова агентство в контексте изменений, зафиксированных за 30 лет.

По данным Никитюка, за тот же период распространенность избыточной массы тела у мужчин выросла в 1,5 раза, у женщин — в 1,2 раза.

Ранее директор ФИЦ Никитюк назвал регион России с самой высокой распространенностью ожирения.