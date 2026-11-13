Куда пропали воробьи из городских дворов и чем это грозит Московскому региону

Привычные городские воробьи постепенно теряют места, где можно прокормиться, укрыться от хищников и вывести потомство. За последние десятилетия городская среда заметно изменилась: вместо густых кустарников появляются ухоженные газоны, пищевые отходы прячут в закрытые контейнеры, а новые здания практически не оставляют птицам мест для гнезд. Почему исчезновение маленьких пернатых может обернуться неприятностями для всей городской экосистемы, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал член Президиума Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов.

По словам эксперта, сокращение численности домового воробья связано прежде всего с изменением городской среды. Особенно заметны эти перемены в районах старой жилой застройки, где раньше птицы находили достаточно пищи и укрытий.

«По оценкам ученых, в районах московских пятиэтажек по сравнению с 1970-ми годами численность домового воробья сократилась в четыре раза», — отметил Усманов.

Одна из главных причин — сокращение кормовой базы. Современная система обращения с отходами делает пищевые остатки менее доступными для птиц, а регулярное скашивание травы лишает их насекомых, которыми они выкармливают птенцов. Еще одна проблема — изменение подхода к озеленению. Вместо густых кустарников и естественных зарослей во дворах все чаще появляются аккуратные газоны и декоративные посадки. В результате воробьям становится сложнее находить и пищу, и безопасные места для укрытия.

Не менее серьезную проблему представляет современная архитектура. В старых зданиях воробьи могли устраивать гнезда под крышами, в щелях и нишах фасадов. Новые дома зачастую лишены таких укромных мест.

«Городские пространства становятся „стерильными“ — в них нет густых кустарников, бурьяна и гниющих остатков растительности, которые критически важны для жизни мелких воробьиных», — объяснил эколог.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

В итоге даже при наличии кормушек птицам может быть негде обустроить гнездо и безопасно вырастить потомство.

При этом Москва и Московская область по-прежнему входят в число лидеров по количеству зарегистрированных встреч с воробьями. В ходе зимней Всероссийской переписи 2026 года участники насчитали в столице 31 193 птицы, а в Подмосковье — 20 114. Эти показатели отражают результаты наблюдений, а не полную численность популяции.

Воробьи выполняют важную экологическую функцию. В частности, они поедают насекомых, а в период выкармливания птенцов активно добывают беспозвоночных. Сокращение численности таких птиц может нарушать естественный баланс и способствовать увеличению количества некоторых насекомых-вредителей.

«Воробьи — это не просто привычные соседи, а важное звено экологического баланса и своеобразный биологический индикатор состояния среды», — подчеркнул Усманов.

По его словам, сокращение численности привычных городских видов говорит о том, что окружающая среда становится менее благоприятной не только для птиц, но и для других обитателей города.

Остановить негативную тенденцию можно, однако одних кормушек для этого недостаточно. Необходимо менять сам подход к городскому озеленению: сохранять густые кустарники, оставлять отдельные участки с естественной травой и создавать небольшие природные зоны в парках и прибрежных территориях. Также важна установка искусственных гнездовий, подходящих именно для воробьев. Они должны учитывать особенности поведения птиц, требования к безопасности и материалам, заключил эксперт.