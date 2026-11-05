«Научите их грамоте»: в Солнечногорске перепутали проделки бобра с работой злоумышленников

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина/Сгенерировано нейросетью]

На набережной озера Сенеж в Солнечногорске развернулась забавная эпистолярная драма: местные жители оставили записку с призывом прекратить вырубку деревьев, приняв работу бобра за следы деятельности человека. Об этом сообщает REGIONS со ссылкой на местные паблики.

Внимательный прохожий обнаружил поврежденный ствол и закрепил на нем послание в защитном файле с требованием остановиться, пригрозив камерами видеонаблюдения. Однако другие горожане быстро распознали на древесине характерные следы от мощных резцов и добавили к записке свой ироничный комментарий с просьбой научить бобров грамоте.

Ситуацию разъяснила биолог Анастасия Зотина. По словам эксперта, в осенний период грызуны проявляют особую активность: ветки идут на подводные зимние запасы, а стволы — на ремонт плотин и жилищ. Чаще всего животные выбирают деревья толщиной от 5 до 20 сантиметров, хотя могут справиться и с полуметровыми великанами. Если же работа осталась незавершенной, это значит лишь то, что бобра что-то спугнуло или ствол оказался слишком сложным, поэтому к нему зверь может вернуться позже.

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Солнечногорск

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