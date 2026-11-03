Холодные батареи: как добиться перерасчета за отопление и не замерзнуть

Эксперт по ЖКХ Бондарь назвал способы перерасчета за холодные батареи

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Россияне вправе требовать перерасчета, если батареи в квартире не прогревают помещение до нормы. Об этом в беседе с «Москвой 24» рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По действующим правилам температура в обычных жилых комнатах не должна опускаться ниже плюс 18 градусов, а в угловых — ниже плюс 20. При морозах ниже минус 30 градусов показатели повышаются еще на два градуса. Если дома холодно, терпеть не стоит: нужно сразу звонить в диспетчерскую управляющей компании и вызывать мастера. Специалист обязан приехать в течение двух часов, измерить температуру прибором и составить официальный документ.

Когда заявку игнорируют, жильцы могут оформить акт самостоятельно и подписать его у председателя дома и двух соседей. Альтернатива — обратиться в независимую аккредитованную компанию: эксперты зафиксируют температуру и выдадут заключение, а расходы потом можно взыскать с УК через суд.

На основании готового акта жильцы вправе требовать снижения платы. За каждый час, когда в помещении было холоднее нормы, стоимость отопления уменьшается на 0,15 процента. Если управляющая компания откажется пересматривать платежи, стоит пожаловаться в Государственную жилищную инспекцию.

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