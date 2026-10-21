Электрический трицикл за ₽360000: почему китайский мини-кар покоряет Бразилию

Китайский автопроизводитель Telufu начал экспорт электрического мини-трицикла GT5 на рынок Бразилии. Стоимость компактного транспортного средства составляет эквивалент ₽360000. Об этом пишет « РГ ».

Модель, разработанная компанией из города Линьи (провинция Шаньдун), представляет собой реверсивный трехколесный электромобиль. Конструкция предусматривает два колеса на передней оси и одно широкое колесо с интегрированным мотором в ступице сзади.

Транспортное средство оснащено двумя стандартными дверями, внешними зеркалами и оптикой, соответствующей автомобильным стандартам. Интерьер выполнен с упором на эргономику одного пассажира: водительское кресло и рулевая колонка расположены строго по центру передней панели. Панель приборов цифровая, руль имеет усеченный нижний сегмент и джойстики для управления мультимедиа. Трансмиссия управляется поворотным селектором, а климатическая система — отдельными шайбами на центральной консоли. Задняя часть салона функционально адаптирована исключительно под багажное отделение.

Силовая установка мощностью 10 л. с. обеспечивает максимальную скорость 70 км/ч. Заявленный запас хода тяговой батареи достигает 250 км. Для полной зарядки от бытовой сети 220 В требуется около 8 часов. Высокий спрос на модель на внутренних и внешних рынках обусловлен ее доступной ценой и пригодностью для городской эксплуатации.