Капиталы и компенсация ЖКУ: в Мособлдуме рассказали о поддержке 1,2 млн семей в Подмосковье
REGIONS: Брынцалов перечислил региональные льготы для семей в Подмосковье
В Московской области проживает около 1,2 миллиона семей, в которых воспитывается более 1,7 миллиона детей. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов рассказал об действующих региональных и федеральных мерах социальной помощи — от выплат на новорожденных и школьной формы до компенсации расходов на ЖКУ, земельных участков и бесплатного проезда. Оформить заявки на выплаты можно в МФЦ или через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает REGIONS.
Ключевые региональные и федеральные выплаты
- Выплаты при рождении ребенка (для семей с доходом ниже прожиточного минимума):
- 20 тыс. рублей — на первого ребенка;
- 40 тыс. рублей — на второго ребенка;
- 60 тыс. рублей — на третьего и последующих детей;
- 70 тыс. рублей на каждого — при рождении двойни;
- 300 тыс. рублей на семью — при рождении тройни и более детей.
- Наборы и выплаты на младенцев: подарочный набор или денежная выплата в размере 20 тыс. рублей (деньги выбрали 41 тыс. семей, наборы — более 2 тыс. семей).
- Питание беременным и детям до 3 лет: ежемесячную выплату получают почти 180 тыс. человек.
- Поддержка к школьному сезону:
- Подарочный набор первоклассника для малообеспеченных семей;
- 3 тыс. рублей на школьную форму каждому ребенку из многодетной семьи (получили свыше 158 тыс. детей);
- Дополнительные 7 тыс. рублей (всего 10 тыс. рублей) для многодетных семей с доходом ниже прожиточного минимума (получили свыше 10 тыс. семей).
- Льготы и компенсации многодетным:
- Бесплатный проезд в общественном транспорте (88 тыс. родителей и 185 тыс. детей);
- Компенсация 50% расходов на оплату услуг ЖКУ (получают почти 95 тыс. семей);
- Бесплатный земельный участок или денежная компенсация 400 тыс. рублей взамен (воспользовались 1,2 тыс. семей);
- Компенсация стоимости путевки в лагерь или санаторий (от 9 тыс. до 18,5 тыс. рублей).
- Материнский капитал:
- В 2026 году составляет 728,9 тыс. рублей на первого ребенка и 963,2 тыс. рублей — на второго;
- С 1 февраля 2027 года планируется индексация до 778,5 тыс. рублей на первого ребенка и до 1 млн рублей — на второго.