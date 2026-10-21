Капиталы и компенсация ЖКУ: в Мособлдуме рассказали о поддержке 1,2 млн семей в Подмосковье

В Московской области проживает около 1,2 миллиона семей, в которых воспитывается более 1,7 миллиона детей. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов рассказал об действующих региональных и федеральных мерах социальной помощи — от выплат на новорожденных и школьной формы до компенсации расходов на ЖКУ, земельных участков и бесплатного проезда. Оформить заявки на выплаты можно в МФЦ или через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает REGIONS.