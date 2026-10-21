Капиталы и компенсация ЖКУ: в Мособлдуме рассказали о поддержке 1,2 млн семей в Подмосковье

REGIONS: Брынцалов перечислил региональные льготы для семей в Подмосковье

Общество

В Московской области проживает около 1,2 миллиона семей, в которых воспитывается более 1,7 миллиона детей. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов рассказал об действующих региональных и федеральных мерах социальной помощи — от выплат на новорожденных и школьной формы до компенсации расходов на ЖКУ, земельных участков и бесплатного проезда. Оформить заявки на выплаты можно в МФЦ или через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает REGIONS.

Ключевые региональные и федеральные выплаты

  • Выплаты при рождении ребенка (для семей с доходом ниже прожиточного минимума):
    • 20 тыс. рублей — на первого ребенка;
    • 40 тыс. рублей — на второго ребенка;
    • 60 тыс. рублей — на третьего и последующих детей;
    • 70 тыс. рублей на каждого — при рождении двойни;
    • 300 тыс. рублей на семью — при рождении тройни и более детей.
  • Наборы и выплаты на младенцев: подарочный набор или денежная выплата в размере 20 тыс. рублей (деньги выбрали 41 тыс. семей, наборы — более 2 тыс. семей).
  • Питание беременным и детям до 3 лет: ежемесячную выплату получают почти 180 тыс. человек.
  • Поддержка к школьному сезону:
    • Подарочный набор первоклассника для малообеспеченных семей;
    • 3 тыс. рублей на школьную форму каждому ребенку из многодетной семьи (получили свыше 158 тыс. детей);
    • Дополнительные 7 тыс. рублей (всего 10 тыс. рублей) для многодетных семей с доходом ниже прожиточного минимума (получили свыше 10 тыс. семей).
  • Льготы и компенсации многодетным:
    • Бесплатный проезд в общественном транспорте (88 тыс. родителей и 185 тыс. детей);
    • Компенсация 50% расходов на оплату услуг ЖКУ (получают почти 95 тыс. семей);
    • Бесплатный земельный участок или денежная компенсация 400 тыс. рублей взамен (воспользовались 1,2 тыс. семей);
    • Компенсация стоимости путевки в лагерь или санаторий (от 9 тыс. до 18,5 тыс. рублей).
  • Материнский капитал:
    • В 2026 году составляет 728,9 тыс. рублей на первого ребенка и 963,2 тыс. рублей — на второго;
    • С 1 февраля 2027 года планируется индексация до 778,5 тыс. рублей на первого ребенка и до 1 млн рублей — на второго.

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