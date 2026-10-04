Раскрыт максимальный размер выплаты по больничному за день в 2027 году

В январе, марте, мае, июле, августе, октябре и декабре минимальная дневная выплата составит 933,39 рубля. В феврале она будет равна 1 033,39 рубля, а в апреле, июне, сентябре и ноябре — 964,5 рубля, сообщил в интервью ТАСС доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Если МРОТ повысят до 28 935 рублей, минимальный среднедневной заработок для расчета пособия в 2027 году достигнет 951,29 рубля, отметил он.

Как пояснил эксперт, минимальный размер дневного пособия рассчитывается как отношение МРОТ к числу календарных дней в конкретном месяце.

Для сравнения: в 2026 году минимальный размер среднедневного заработка для расчета больничного составляет 890,73 рубля. При этом в месяце с 30 днями минимальная выплата равна 903,10 рубля, с 31 днем — 873,97 рубля, а в феврале с 28 днями — 967,61 рубля.

Ранее сообщалось о том, что жители Подмосковья закрыли почти 300 тыс. больничных через МАКС.