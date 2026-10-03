Москвичка выиграла ₽10,7 млн в лотерею вопреки прогнозу астролога

Дизайнер из Москвы Светлана выиграла ₽10,7 млн в лотерею «Великолепная 8» и теперь собирается исполнить давнюю мечту — приобрести собственное жилье. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе «Национальной Лотереи», победительнице помогла комбинация чисел, которую она сама бы выбирать не стала.

Светлана призналась, что обычно отмечала в билетах даты рождения — свою или дочери. Однажды она даже решила обратиться за помощью к астрологу и попросила назвать подходящие для нее «счастливые» числа. Однако специалист предсказал, что крупных выигрышей у женщины не будет и всего в жизни ей придется добиваться исключительно тяжелым трудом.

В итоге прогноз не сбылся. В выигрышном билете не оказалось ни одного из чисел, которые Светлана привыкла считать удачными. По ее словам, сама она вряд ли выбрала бы такую комбинацию. Именно с ней москвичка получила суперприз в ₽10,7 млн.

Теперь выигрыш женщина хочет направить на покупку квартиры в Москве или Подмосковье. Для нее это особенно важная цель: Светлана выросла в многодетной семье и в детстве у нее не было собственной комнаты.

Женщина рассказала, что много работала и неоднократно брала дополнительные часы, однако самостоятельно накопить необходимую сумму на жилье так и не удалось. Теперь ситуация изменилась благодаря выигрышу.

Светлана рассчитывает подобрать квартиру, в которой будет отдельная комната и для нее, и для дочери. По ее словам, именно собственное жилье было ее главной мечтой на протяжении многих лет.

Ранее сообщалось, что перенос вылета на пару дней поможет сэкономить на отпуске.