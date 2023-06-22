Энергетики продолжают устанавливать зарядных станций для электромобилей в Подмосковье

С начала текущего года на территории Подмосковья ввели в эксплуатацию пятнадцать отдельно стоящих зарядных станций для электромобилей.

Отмечается, что мощность данных станций составляет 22 кВт, что позволяет заряжать электромобиль или другой электротранспорт. При этом до конца года планируется установить еще шесть подобных объектов.

«Спрос на электромобили в Московской области растет. Если в конце 2021 года в регионе было зарегистрировано 7399 транспортных средств, имеющих возможность использовать электрический двигатель, в том числе 521 электромобиль, то в конце 2022-го эта цифра выросла в два раза — до 11285 гибридных транспортных средств, в том числе 1183 электромобилей», — отметил глава регионального Министерства энергетики Александр Самарин.

Ранее глава Подмосковья сообщил, что в этом году в регионе подключат к газовым сетям двенадцать тысяч домов по программе «Социальная газификация».