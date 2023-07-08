Еще одна жительница Коломны чудом избежала удара молнии

Накануне Коломну накрыл сильнейший циклон, во время которого молния попала в место скопления людей в районе вокзала. Женщина, находившаяся в непосредственной близости от удара молнии, пострадала. Однако другой очевидице произошедшего чудом удалось избежать травм.

Женщина поделилась, что во время ненастья как обычно возвращалась домой с работы, шла на вокзал для того, чтобы сесть на электричку.

«Перешла через лужу, где как раз таки было снято видео, и решила записать видео о том, насколько плачевная погода. В итоге засняла видео, как в девушку или же рядом с ней попала молния несколько раз», — рассказала Алевтина Симонова.

Отмечается, что в настоящий момент в Коломне мобилизованы все специальные службы, в том числе МЧС. Специалисты работают над устранением последствий непогоды.