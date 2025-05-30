Жители Эстонии стремятся пересечь границу с Россией для приобретения продуктов питания, одежды и электроники. В последние месяцы на пограничном пункте пропуска между эстонской Нарвой и российским Ивангородом наблюдаются значительные очереди.

Согласно информации, предоставленной местными органами власти, количество граждан Эстонии, въезжающих на территорию России, вдвое превышает число лиц, постоянно проживающих в РФ, но не имеющих российского гражданства.

Эстонские граждане объясняют свои поездки в Россию привлекательными ценами на различные товары. В социальных сетях они активно обмениваются рекомендациями относительно правил и способов транспортировки продуктов питания, одежды и техники через границу.

Помимо прочего, среди жителей Эстонии высоким спросом пользуется детская одежда, произведенная в России.

Ранее сообщалось, что эстонские военные корабли при поддержке авиации НАТО попытались захватить идущий в РФ танкер.