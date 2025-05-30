Эстонцы начали ездить в Россию за недорогими товарами и одеждой
Эстонцы стремятся в Россию за недорогими товарами и одеждой
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Жители Эстонии стремятся пересечь границу с Россией для приобретения продуктов питания, одежды и электроники. В последние месяцы на пограничном пункте пропуска между эстонской Нарвой и российским Ивангородом наблюдаются значительные очереди.
Согласно информации, предоставленной местными органами власти, количество граждан Эстонии, въезжающих на территорию России, вдвое превышает число лиц, постоянно проживающих в РФ, но не имеющих российского гражданства.
Эстонские граждане объясняют свои поездки в Россию привлекательными ценами на различные товары. В социальных сетях они активно обмениваются рекомендациями относительно правил и способов транспортировки продуктов питания, одежды и техники через границу.
Помимо прочего, среди жителей Эстонии высоким спросом пользуется детская одежда, произведенная в России.
Ранее сообщалось, что эстонские военные корабли при поддержке авиации НАТО попытались захватить идущий в РФ танкер.