Эстонские военные корабли при поддержке авиации НАТО попытались захватить идущий в РФ танкер

Корабли Военно-морского флота Эстонии при помощи авиации НАТО совершили в нейтральных водах попытку захвата танкера. Судно шло в Россию под флагом Габона. Об этом сообщили «Известия».

Сначала эстонские моряки попытались остановить танкер JAGUAR. Тот не подчинился приказам и продолжил следование своим курсом. После этого эстонские корабли стали имитировать таран, пытаясь вытеснить судно в территориальные воды Эстонии. Также была предпринята попытка высадить на палубу десант с вертолета. Также на пересечение курса танкера вышла боевая авиация Польши в попытке запугать экипаж. Тем не менее все попытки оказались тщетными, JAGUAR продолжил следовать в российский порт Приморск.

«К провокации эстонская сторона привлекла патрульный катер „Райу“, патрульный корабль „Курвиц“, десантный вертолет, а также самолет PZL M28. Кроме того, в операции задействовали самолеты МиГ-29 военно-воздушных сил Польши», — указали журналисты.

По имеющимся данным, эстонские военные свернули свое присутствие в море только после того, как танкеру на помощь пришел российский самолет Су-35. После этого корабли Эстонии предпочли удалиться.

Ранее береговая охрана Финляндии заявила, что ей удалось спасти от гибели судно, которое перевозило российскую нефть. Танкер якобы следовал в направлении мели, его предупредили об этом по радио. После этого моряки изменили курс, ведущий к катастрофе.