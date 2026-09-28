Как попросить родных перестать присылать открытки: советы психолога

Ежедневные рассылки ярких видео, картинок «С добрым утром!» и мерцающих гифок с цветами давно стали привычной частью мессенджеров. Для одних это милая традиция, для других — раздражающий поток, который забивает память смартфона и отвлекает от работы. REGIONS выяснил у доцента кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерины Булгаковой, почему люди так поступают и как выстроить личные границы, не испортив отношения с близкими.

Почему близкие заваливают открытками

По наблюдениям эксперта, за массовой отправкой картинок и мемов стоят разные мотивы. Кто-то пытается напомнить о себе необычным способом, кто-то хочет поднять настроение собеседнику, а кто-то просто испытывает одиночество и ищет хоть какой-то контакт. В быстром ритме жизни людям порой лень сочинять собственные тексты, поэтому в ход идут готовые цитаты и картинки. Срабатывает и эффект психологического заражения: понравившийся мем моментально пересылается дальше.

Екатерина Булгакова отметила, что чаще всего авторами таких открыток становятся люди старше 40 лет. Для них это цифровой аналог бумажных поздравительных карточек, которые раньше доставали из почтового ящика. Это не навязчивость, а привычная форма общения и внимания.

Как реагировать в зависимости от близости

Психолог советует не действовать по одной схеме со всеми. Реакция должна зависеть от того, кто именно заваливает вас контентом.

Незнакомцев и спамеров можно без колебаний отправлять в бан. В рабочих чатах руководителю или администратору стоит сразу установить строгий запрет на развлекательный контент. Со знакомыми и друзьями лучше говорить прямо: заявить о неудобстве, договориться поздравлять друг друга только по крупным праздникам. И начать с себя — перестать отмечать других на открытках.

Как отказать родственникам и не обидеть их

С близкими людьми психолог рекомендует проявлять больше мягкости. Чтобы не испортить отношения с пожилыми родственниками, можно прибегнуть к безобидным хитростям. Например, сослаться на нехватку времени, маленький объём памяти смартфона или на то, что мессенджер привязан к работе и забит важными файлами.

При этом важно понимать мотивы отправителя. Техническую проблему с засорением галереи эксперт советует решать в настройках — отключить автосохранение медиафайлов. Тогда картинки не будут копиться в памяти, а родные не почувствуют себя отвергнутыми.

«Если картинки и мемы рассылают родные — подумайте, как отреагировать так, чтобы их не обидеть. Зачастую авторами картинок и мемов являются люди далеко за +40 лет. Для них это прежде всего элемент общения, своего рода традиция», — заключила Екатерина Булгакова.

Главное — не рубить с плеча. Ежедневные открытки для старшего поколения часто остаются способом сказать «я рядом». Мягкий разговор, технические настройки и готовность к компромиссу помогут сохранить и нервы, и тёплые отношения.