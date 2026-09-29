ФИПИ назвал типичные ошибки выпускников на ЕГЭ по литературе

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) назвал наиболее распространенные ошибки выпускников на ЕГЭ по литературе в 2026 году. Об этом свидетельствуют материалы института, с которыми ознакомился ТАСС .

Одной из проблем стала замена специальных литературоведческих терминов общеупотребительными словами. Например, вместо понятий «роман» и «конфликт» участники экзамена использовали соответственно «книжка», «спор» или «столкновение».

Эксперты также зафиксировали необоснованное применение разговорных и интернет-терминов. В частности, слово «эпический» выпускники использовали в значении «важный» или «значимый». Еще одной ошибкой стало некорректное заимствование терминов из других областей: например, «дискурс» вместо «дискуссии» и «психоанализ» вместо «психологизма».

Кроме того, выпускники не всегда внимательно читали формулировки заданий, что приводило к неверному выполнению работы.

Для подготовки специалисты рекомендуют использовать таблицы и схемы, а также регулярно практиковать разные виды чтения.

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