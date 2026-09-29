ФИПИ назвал типичные ошибки выпускников на ЕГЭ по литературе

ФИПИ: выпускники заменяют литературные термины словами из интернета

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина]

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) назвал наиболее распространенные ошибки выпускников на ЕГЭ по литературе в 2026 году. Об этом свидетельствуют материалы института, с которыми ознакомился ТАСС.

Одной из проблем стала замена специальных литературоведческих терминов общеупотребительными словами. Например, вместо понятий «роман» и «конфликт» участники экзамена использовали соответственно «книжка», «спор» или «столкновение».

Эксперты также зафиксировали необоснованное применение разговорных и интернет-терминов. В частности, слово «эпический» выпускники использовали в значении «важный» или «значимый». Еще одной ошибкой стало некорректное заимствование терминов из других областей: например, «дискурс» вместо «дискуссии» и «психоанализ» вместо «психологизма».

Кроме того, выпускники не всегда внимательно читали формулировки заданий, что приводило к неверному выполнению работы.

Для подготовки специалисты рекомендуют использовать таблицы и схемы, а также регулярно практиковать разные виды чтения.

Ранее сообщалось, как попросить родных перестать присылать открытки.

Читайте также

НПЗ ЛУКОЙЛа в Румынии получил разрешение, но так и не заработал: что происходит с заводом

Премии больше не радуют: почему сотрудники перестают стараться за деньги

Без боли и подготовки: слух младенцев в Домодедове оценивают за минуты

Без боли и подготовки: слух младенцев в Домодедове оценивают за минуты

Почему вы не можете остановиться: психиатр раскрыл механизм шопоголизма

Почему вы не можете остановиться: психиатр раскрыл механизм шопоголизма

Отделение Соцфонда по Москве и области: за выплатами ежедневно обращаются 16,8 тыс. граждан

Ловушка в игровом чате: как вербовщики превращают детей в исполнителей диверсий

Ловушка в игровом чате: как вербовщики превращают детей в исполнителей диверсий

РЖД оборудовали все крупные вокзалы табличками со шрифтом Брайля

РЖД оборудовали все крупные вокзалы табличками со шрифтом Брайля

Медведь полез к биатлонисткам в дом: в СБР рассказали, кто должен решить проблему

Иглы в сердце и мочевом пузыре: в Китае мужчина годами жил с металлом внутри

Иглы в сердце и мочевом пузыре: в Китае мужчина годами жил с металлом внутри

Биолог назвал признаки хищнического поведения медведя

Биолог назвал признаки хищнического поведения медведя

Осенний уют может сделать только хуже: когда плед и сериалы превращаются в ловушку

Осенний уют может сделать только хуже: когда плед и сериалы превращаются в ловушку

Почти полторы тысячи молодогвардейцев Подмосковья работают на выборах

Почти полторы тысячи молодогвардейцев Подмосковья работают на выборах

Добавьте mosregtoday.ru в избранное