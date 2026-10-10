Обычное фото может выдать ваш адрес и распорядок дня: что нельзя публиковать в соцсетях

Фотографии, опубликованные в социальных сетях, могут раскрывать посторонним людям домашний адрес, место работы, привычные маршруты и распорядок дня пользователя. Причем для получения такой информации необязательно взламывать аккаунт. Об этом « Газете.Ru » рассказал эксперт по информационной безопасности Валентин Черняев.

По словам специалиста, цифровые снимки могут содержать скрытую техническую информацию — метаданные EXIF. В них записываются дата и время съемки, модель устройства, характеристики камеры, а иногда и точные географические координаты места, где была сделана фотография.

Получить доступ к этим сведениям достаточно просто. Часть информации отображается в свойствах файла, а при передаче оригинального изображения получатель может извлечь остальные данные за несколько минут.

Однако не все опубликованные фотографии сохраняют метаданные. Многие социальные сети и мессенджеры автоматически удаляют часть технической информации. При отправке изображения в виде документа или исходного файла она может остаться доступной. Кроме того, EXIF можно изменить, поэтому такие сведения не всегда достоверны.

Определить местонахождение человека иногда удается даже без изучения метаданных. Для этого достаточно внимательно рассмотреть фон фотографии. Названия улиц, номера домов, вывески магазинов, остановки и особенности зданий могут помочь установить место съемки.

Дополнительную информацию раскрывают корпоративная символика, рабочая форма, пропуска и обстановка в помещении. По таким деталям посторонние могут определить место работы или учебы пользователя.

Особую опасность представляют фотографии, на которых случайно оказались документы, банковские карты, автомобильные номера, билеты или экраны компьютеров. Они могут содержать персональные данные, реквизиты, номера бронирования, QR-коды и другую конфиденциальную информацию.

Черняев подчеркнул, что основная угроза заключается в совокупности опубликованных сведений. Одна фотография может не раскрывать практически ничего, однако десятки снимков, сделанных за несколько недель или месяцев, позволяют составить представление о повседневной жизни человека.

Например, повторяющиеся фотографии одного двора или вида из окна могут указывать на район проживания. Снимки из одних и тех же кафе, парковок или других мест помогают определить привычные маршруты и примерное время отсутствия дома.

Перед публикацией эксперт рекомендует внимательно проверять не только основной объект фотографии, но и фон, края изображения, зеркала и другие отражающие поверхности.

Если на снимке присутствуют конфиденциальные сведения, безопаснее полностью обрезать соответствующую область или закрыть ее непрозрачным элементом. Простое размытие или пикселизация не гарантируют, что скрытую информацию впоследствии не удастся восстановить.