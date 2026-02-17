«Это большая афера»: депутат Гартунг потребовал вернуть народу миллиарды за капремонт

Депутат Государственной думы Валерий Гартунг выступил с резкой критикой в адрес существующей системы сборов на капитальный ремонт. Парламентарий охарактеризовал текущую модель финансирования как крупную аферу, отметив, что в профильные ведомства поступает огромное количество претензий от населения по поводу необоснованного повышения тарифов. Об этом пишет интернет-издание «Абзац».

Суть претензий законодателя сводится к несправедливости распределения средств. По словам Гартунга, взносы аккумулируются в общем фонде и тратятся на восстановление домов, построенных в советский период. При этом он напомнил о норме закона о приватизации 1991 года, которая возлагала ответственность за состояние жилого фонда на государство. Однако это обязательство так и не было выполнено, а с 2015 года бремя легло на плечи собственников.

Политик подчеркнул, что средства современных плательщиков уходят на ликвидацию «наследия прошлого», которое должно было ремонтироваться за счет бюджета. Когда же приходит время ремонта их собственных домов, деньги в «общем котле» уже заканчиваются. Депутат сообщил, что его фракция выступает против любого повышения взносов. Гартунг уверен, что единственным выходом является признание государством своих прямых обязанностей и выделение целевого финансирования на эти нужды. Он добавил, что парламентарии ежегодно поднимают этот вопрос при рассмотрении бюджета, однако соответствующие статьи расходов каждый раз замораживаются.

Поводом для заявления стали данные Росстата за январь 2026 года. Согласно статистике, взносы на капитальный ремонт подскочили на 11,8%. Также зафиксирован рост других коммунальных платежей: услуги по содержанию жилья подорожали на 4,1%, тарифы на холодное водоснабжение выросли на 1,7%, а на горячее — на 1,6%.

