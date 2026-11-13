«Это не посиделки с друзьями»: HR-эксперт назвала главное правило новогоднего корпоратива

Эксперт Волкина: главное правило корпоратива — контроль за алкоголем

Общество

Главные правила поведения на новогоднем корпоративе — контроль за количеством алкоголя и соблюдение субординации. Об этом «Абзацу» рассказала HR-эксперт Оксана Волкина. По ее словам, неформальная обстановка не отменяет деловой этики: это не семейный праздник и не посиделки с друзьями, а рабочий коллектив и руководство.

Волкина советует вести себя в рамках приличий, не злоупотреблять спиртным, не ввязываться в конфликты, соблюдать субординацию при руководстве или подчиненных, держать себя в руках и не провоцировать споры.

Специалист отметила, что уволить сотрудника за пьяную выходку в ресторане в выходной день по закону практически невозможно — максимум ему придется терпеть косые взгляды и шутки коллег. Однако если застолье со спиртным проходит на территории организации в рабочее время, то за неадекватное поведение можно лишиться должности. Таким образом, по словам эксперта, риск последствий зависит от места и времени: за пределами офиса в нерабочий день работодатель почти не может наказать, а внутри организации в рабочее время — вполне.

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