Россияне скупают китайские машины с пробегом: рынок вырос на 21%

За год вторичный рынок китайских авто в России вырос на 21%

Общество

В октябре на вторичном авторынке России продали 45 882 автомобиля китайских марок — на 21% больше, чем год назад. Об этом сообщает автомобильный журнал «За рулем».

Рост продолжается и внутри года: с сентября по октябрь сегмент прибавил 11,6%, а доля китайских машин на вторичке достигла 7,2%.

Среди марок лидирует Chery — 8244 единицы. Следом идут Geely (7916) и Haval (7895), причем последний почти догнал конкурента: за год число перерегистраций Haval выросло на 42%.

Особенно отличились две модели с пробегом. Haval Jolion прибавил 55,3% — до 3074 единиц в месяц, а Haval M6 и вовсе удвоил показатель: рост на 100,7%. Заметно выросли и бэушные Chery Tiggo 7 Pro Max (+43,6%), Geely Monjaro (+37,8%) и Omoda C5 (+33%).

Ранее в России нашли шесть моделей, похожих на машины из GTA VI.

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