Курьез в Сети: Бурый медведь «заменил саперов», унеся мину ТМ-62

В Сети получила широкое распространение фотография дикого бурого медведя, несущего в пасти тяжелый объект, внешне идентичный советской противотанковой мине семейства ТМ-62. Снимок, сделанный с помощью автоматической фотоловушки, прокомментировал военный эксперт, бывший заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов. Опубликованный кадр вызвал активный резонанс среди специалистов по инженерному делу и пользователей соцсетей. Об этом информирует сетевое издание Росбалт .

Согласно вшитым временным меткам на самом снимке, автоматическая камера зафиксировала необычное поведение хищника в осенний период. Точные географические координаты и конкретная локация съемки в публикации не раскрываются. Первоисточником изображения выступает профильный аккаунт EOD CSM в социальной сети X, специализирующийся на тематике саперного дела, разминирования и обнаружения неразорвавшихся боеприпасов.

Эксперты отмечают, что дикие животные в зонах проведения военных учений или бывших боевых действий нередко проявляют пищевой или исследовательский интерес к оставленным предметам техногенного происхождения. Предмет в зубах зверя имеет характерную дискообразную форму и габариты, соответствующие корпусу противотанковой мины типа ТМ-62, широко применяемой в инженерно-саперных подразделениях.