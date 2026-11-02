«Рак не ждет симптомов»: онколог развенчал главные мифы о раке легких

Первый и главный миф — будто рак легких это приговор. По словам Алексея Аксарина, современная медицина позволяет излечить болезнь, особенно на ранней стадии. Решающую роль играют диспансеризация, профилактические осмотры, флюорография и особенно скрининговая низкодозная компьютерная томография. Врач отметил, что развитие этих инструментов — приоритет нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»: чем шире охват обследованиями, тем раньше выявляются онкозаболевания.

Второе заблуждение — что бросать курить после многолетнего стажа поздно. Организм восстанавливается в любом возрасте, а риски снижаются. При этом рак легких бывает и у тех, кто никогда не курил, хотя табак увеличивает риск более чем в 15 раз и стоит за развитием свыше 22 видов злокачественных опухолей.

Некоторые считают: раз у родственников не было рака легкого, опасаться нечего. Но отсутствие семейного анамнеза риска не исключает — важны экология, вредные производства (асбест, мышьяк, дизельные выхлопы, запыленность, радон) и хронические болезни легких.

Еще один миф — обследования нужны только при плохом самочувствии. На ранних стадиях болезнь протекает бессимптомно. Насторожить должны затяжной сухой кашель, осиплость голоса, боль в груди, утомляемость, потеря веса, долгая субфебрильная температура. Аксарин подчеркнул, что любой из этих симптомов, особенно в сочетании, — повод для обращения к врачу, но еще важнее обследоваться, не дожидаясь симптомов.

Главные правила профилактики — отказ от курения, регулярные обследования, здоровый образ жизни, правильное питание, физическая активность и прием лекарств только по назначению врача.

С 2025 года в Югре действует скрининг рака легких с помощью низкодозной компьютерной томографии. Он позволяет выявить болезнь до появления симптомов. Обследование доступно мужчинам и женщинам 55–80 лет, которые курят или бросили не более 15 лет назад и не имеют выраженных симптомов. Исследование может показать и ранние признаки сердечно-сосудистых заболеваний — тогда пациента направят на дообследование.