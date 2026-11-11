ИИ может запоминать личные сведения из переписки: юрист объяснила, как защитить свои данные

Нейросети могут сохранять сведения о пользователях не только по их прямой просьбе, но и автоматически, анализируя содержание переписки. В результате система способна накапливать информацию о работе человека, его интересах, привычках и личных обстоятельствах. Об этом « Российской газете » рассказала эксперт союза юристов блогеров на базе МГЮА при Ассоциации юристов России Елена Ермохина. Она рекомендовала не передавать искусственному интеллекту паспортные данные, банковские реквизиты, медицинские документы и другую конфиденциальную информацию без необходимости.

По словам юриста, в ChatGPT предусмотрена функция памяти, которая позволяет персонализировать ответы с учетом предыдущих разговоров. При этом сохранение информации само по себе не означает нарушения закона. «С точки зрения права принципиальное значение имеет то, позволяют ли такие сведения прямо или косвенно идентифицировать конкретного человека», — пояснила Ермохина. Если информация позволяет установить личность пользователя, она может подпадать под законодательство о персональных данных. Особого внимания требуют сведения о здоровье, частной жизни и других чувствительных обстоятельствах. Эксперт подчеркнула, что утверждения о создании ChatGPT незаконных тайных досье нуждаются в дополнительной юридической и технической проверке.

Для защиты личной информации Ермохина посоветовала регулярно проверять настройки персонализации и сохраненные сведения. В ChatGPT это можно сделать через раздел «Настройки» — «Персонализация», где доступны параметры памяти. Пользователь также может запросить экспорт данных аккаунта или обратиться через портал конфиденциальности OpenAI. Однако удаление памяти не означает автоматического исчезновения переписки, загруженных документов и других материалов. Их необходимо проверять и удалять отдельно. По информации OpenAI, удаленные чаты обычно окончательно удаляются из систем в течение 30 дней, за исключением случаев, связанных с требованиями безопасности и законодательства. Юрист подчеркнула, что главная мера предосторожности — не сообщать нейросетям сведения, раскрытие которых может причинить вред самому пользователю.