Нормы Минздрава: поликлиники обязаны бесплатно печатать справки на своей бумаге

Дефицит расходных материалов для оргтехники не является законным основанием для отказа в оформлении медицинской выписки, а несовершеннолетний пациент имеет полное право самостоятельно запросить необходимый документ без присутствия родителей. Такое разъяснение дала медицинский адвокат Ирина Гриценко, комментируя резонансный инцидент в детской поликлинике на улице Циолковского в подмосковном Королеве. Поводом для разбирательства стала ситуация со школьницей, которой после прохождения диспансеризации потребовалась справка для спортивной секции: сотрудники медучреждения отказались распечатать документ, сославшись на отсутствие бумаги, и не приняли даже собственные листы, принесенные девочкой, выдав справку лишь после вмешательства матери и требования оформить письменный отказ, об этом сообщает издание ВФокусе Mail .

Правовые гарантии по ФЗ-323 и актуальным приказам Минздрава

Как подчеркнула юрист, статья 22 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» прямо наделяет подростков, достигших 16-летнего возраста, правом самостоятельно знакомиться с медицинской документацией и получать ее копии или выписки. Порядок бесплатного предоставления таких сведений как в электронном, так и в бумажном виде закреплен приказом Минздрава России № 789н от 31 июля 2020 года, а правила выдачи медицинских справок на бумажном носителе дополнительно подтверждены приказом Минздрава России от 15 апреля 2026 года № 286н. Пациент не обязан приносить собственные расходные материалы для печати, а требование обязательного сопровождения законным представителем в данном случае прямо противоречит федеральному законодательству.

Ответственность персонала за грубость и нарушение этики

Отдельно адвокат разъяснила порядок действий при некорректном поведении работников регистратуры или врачей. Сама по себе грубость сотрудника медорганизации не образует состава административного правонарушения, однако зафиксированная аудио- или видеозапись разговора является веским основанием для подачи официальной жалобы на имя главного врача. Если внутренняя служебная проверка подтвердит нарушение должностных инструкций или норм медицинской этики, к виновному работнику могут быть применены меры дисциплинарного воздействия — объявлено замечание или выговор.