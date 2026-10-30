Топливный кризис: Дизель в Финляндии подорожал за год на 54,7%

В Финляндии розничная стоимость дизельного топлива побила исторический максимум за весь период наблюдений, достигнув по итогам октября 2026 года средней отметки в €2,49 за литр (около ₽260 по текущему курсу). Согласно официальным данным Статистического управления страны, октябрьский показатель превысил предыдущий абсолютный рекорд июня 2022 года на 5 евроцентов. За один месяц дизель прибавил в цене 2,5%, а в годовом выражении рост составил 54,7%. Резкое удорожание горючего подстегнуло логистический кризис и нанесло удар по аграрному сектору экономики. Об этом информирует ведомственная служба Stat.fi .

Топливный кризис затронул все основные категории нефтепродуктов на финских АЗС. Средняя розничная стоимость бензина марки АИ-95 поднялась до €2,28 за литр, а высокооктанового АИ-98 — до €2,38. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в сегменте легкого мазута, применяемого для заправки сельхозтехники и обогрева частных домохозяйств: его цена взлетела до €2,04 за литр, продемонстрировав ровно 70-процентный рост по сравнению с октябрем 2025 года. В северных коммунах страны ценники на дизельное топливо на отдельных станциях уже вплотную приблизились к психологической отметке в €3,00 за литр.

Старший актуарий Статистического управления Финляндии Кристиина Ниеминен объясняет ценовой шок нехваткой средних дистиллятов и усложнением логистических цепочек на мировом энергетическом рынке. Эксперты ссылаются на базовые прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которым структурный дефицит дизельного топлива и печного топлива на мировых рынках сохранится вплоть до 2027 года. В связи со сложившейся конъюнктурой аналитики Центральной торговой палаты Финляндии и банковской группы Nordea предупреждают о рисках распространения 3-еврового ценника по всей территории страны.

Ускорение топливной инфляции вынуждает финских автомобилистов и грузоперевозчиков кардинально пересматривать структуру расходов. Растущие издержки на логистику и отопление неизбежно транслируются в итоговую стоимость продуктов питания и потребительских товаров, что создает дополнительное давление на домохозяйства на фоне сохраняющейся неопределенности в поставках сырья.