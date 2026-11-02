Директора крупной организации отправили под суд за долги перед сотнями работников

Директор в Кузбассе оставила без зарплаты более 200 человек и попала под суд

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Сокова/Сгенерировано нейросетью]

В Кузбассе завершилось расследование дела о долгах по зарплате — перед судом предстанет директор коммерческой организации. Об этом сообщает VSE42.RU со ссылкой на региональный Следком.

Обвиняемая — 58-летняя женщина. Ее подозревают в частичной невыплате зарплаты свыше трех месяцев и полной — свыше двух. По версии следствия, с февраля по сентябрь 2026 года директор не рассчиталась с 212 работниками: долг превысил ₽11 млн.

При этом на счетах компании были средства для полного погашения задолженности, да и прибыль от продажи торговых павильонов имелась. Но женщина не направила эти деньги на зарплаты, хотя реальная возможность у нее была, отмечают следователи.

Чтобы обеспечить исполнение приговора, суд по ходатайству следствия арестовал имущество организации на сумму более ₽11 млн.

В рамках расследования допросили около 200 работников и должностных лиц, изъяли нужную документацию и провели бухгалтерскую экспертизу.

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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