В Иларионов день 3 ноября верующим напомнили о главных запретах праздника

ФП: на Иларионов день 3 ноября православные молятся об избавлении от болезней

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Православные верующие 3 ноября чтут память нескольких святых Иларионов, а в народном календаре этот праздник известен как Иларионов день или «Первая пороша», сообщает «ФедералПресс».

В этот день церковь вспоминает основоположника палестинского монашества Илариона Великого, жившего в III–IV веках и прославившегося даром бескорыстного исцеления, а также русского святого XV века Илариона Псковоезерского. Кроме того, 3 ноября чтут память мучеников 303 года и священномучеников, пострадавших в 1937 году.

На Руси к 3 ноября земля обычно укрывалась первым снегом, из-за чего дороги развозило. Поездку в дальний путь считали плохой приметой, поэтому крестьяне убирали сани с телегами и перебирались в дома. Мужчины чинили упряжь и дрова, а женщины собирались за прядением и вышивкой.

В праздничный день принято ходить в храм и молиться святому Илариону об избавлении от болезней головы и глаз. Также день благоприятен для рукоделия, уборки в доме, проверки зимних припасов и помощи нуждающимся — отказывать в милостыне считалось грехом. При этом суеверия запрещают поднимать с земли и перекрестков найденные вещи или деньги, давать взаймы, выплескивать негатив и совершать крупные покупки, чтобы не привлечь финансовые проблемы и чужие беды.

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