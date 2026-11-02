В Госдуме заявили об избыточности новых сборов за тепло и воду

В Госдуме раскритиковали надбавки к тарифам ЖКХ на ремонт сетей

Общество

Инициатива Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ по введению целевых инвестиционных надбавок к тарифам на тепло, водоснабжение и водоотведение встретила резкую критику в Государственной Думе. Заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила о бессмысленности новых надбавок при отсутствии жесткого контроля и предупредила о риске утраты собираемых средств.

Парламентарий подчеркнула, что действующее законодательство уже содержит все необходимые механизмы для финансирования модернизации коммунальной инфраструктуры. Ресурсоснабжающие организации имеют право включать инвестиционные программы в тарифы через процедуру согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), даже если эти затраты превышают установленные Правительством РФ предельные индексы роста платы. Факт учета инвестиционных расходов в текущих платежах ранее подтвердил и министр экономического развития Максим Решетников во время выступления в Госдуме.

Светлана Разворотнева признала остроту проблемы высокого износа коммунальных сетей и котельных по всей стране, однако отметила, что механическое введение дополнительных сборов с населения не решит задачу. По мнению депутата, без создания прозрачного инструмента аудита целевого расходования средств любые дополнительные платежи граждан будут «растворяться как в черной дыре».

Ранее Минстрой озвучил концепцию целевых надбавок на круглом столе в Совете Федерации, предложив направлять новые сборы напрямую на капитальный ремонт и замену старых труб и отопительных систем.

Читайте также

Магнитная буря желтого уровня: ученые указали на особенность нового удара 25 октября

Магнитная буря желтого уровня: ученые указали на особенность нового удара 25 октября

Массовая атака БПЛА на Подмосковье и Москву 22 октября 2026-го: сколько дронов уничтожено — последние новости

Что делать водителю после наезда на пешехода: советы юриста

Что делать водителю после наезда на пешехода: советы юриста

Три Луны и гало над Шатурой: астроном раскрыл секрет загадочного явления

Три Луны и гало над Шатурой: астроном раскрыл секрет загадочного явления

Эксперт объяснила, почему работодатели чаще отдают предпочтение мужчинам

Эксперт объяснила, почему работодатели чаще отдают предпочтение мужчинам

Обитель на Махата: в Грузии освятили храм Иверской иконы Пресвятой Богородицы

«Январь съедает отпускные»: отдых в первом месяце года приведет к потере 14 тыс. рублей

«Январь съедает отпускные»: отдых в первом месяце года приведет к потере 14 тыс. рублей

Более 30 территорий включили в инфраструктуру трех округов Москвы с начала года

Более 30 территорий включили в инфраструктуру трех округов Москвы с начала года

Линия закона: в Подмосковье наводят жесткий порядок с дачными границами

Линия закона: в Подмосковье наводят жесткий порядок с дачными границами

Пусть будет много ярких лет: как в Зарайске отметили день рождения школы

Пусть будет много ярких лет: как в Зарайске отметили день рождения школы

Студенты Подмосковья могут принять участие во Всероссийской олимпиаде «Я — профессионал»

Студенты Подмосковья могут принять участие во Всероссийской олимпиаде «Я — профессионал»

Внимательность педиатра из Красногорска помогла выявить тяжелую анемию и спасти ребенка

Внимательность педиатра из Красногорска помогла выявить тяжелую анемию и спасти ребенка

Добавьте mosregtoday.ru в избранное