В Госдуме заявили об избыточности новых сборов за тепло и воду

Инициатива Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ по введению целевых инвестиционных надбавок к тарифам на тепло, водоснабжение и водоотведение встретила резкую критику в Государственной Думе. Заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в эфире радиостанции « Говорит Москва » заявила о бессмысленности новых надбавок при отсутствии жесткого контроля и предупредила о риске утраты собираемых средств.

Парламентарий подчеркнула, что действующее законодательство уже содержит все необходимые механизмы для финансирования модернизации коммунальной инфраструктуры. Ресурсоснабжающие организации имеют право включать инвестиционные программы в тарифы через процедуру согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), даже если эти затраты превышают установленные Правительством РФ предельные индексы роста платы. Факт учета инвестиционных расходов в текущих платежах ранее подтвердил и министр экономического развития Максим Решетников во время выступления в Госдуме.

Светлана Разворотнева признала остроту проблемы высокого износа коммунальных сетей и котельных по всей стране, однако отметила, что механическое введение дополнительных сборов с населения не решит задачу. По мнению депутата, без создания прозрачного инструмента аудита целевого расходования средств любые дополнительные платежи граждан будут «растворяться как в черной дыре».

Ранее Минстрой озвучил концепцию целевых надбавок на круглом столе в Совете Федерации, предложив направлять новые сборы напрямую на капитальный ремонт и замену старых труб и отопительных систем.