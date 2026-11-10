Онколог Михаил Охотников вошел в руководство владимирского Минздрава

Онколог Михаил Охотников вошел в руководство владимирского Минздрава

Общество

С 9 ноября 2026 года заместителем министра здравоохранения Владимирской области назначен Михаил Охотников, соответствующие распоряжение подписал губернатор региона. На новой должности он курирует организацию медицинской помощи взрослому и детскому населению области, а также развитие паллиативной службы. Исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Нелли Зиновьева поручила новому заместителю провести детальный аудит работы местных лечебных учреждений для повышения качества и доступности медпомощи, об этом сообщает официальный сайт Владимирские ведомости.

Профессиональный бэкграунд и профильное образование

Михаил Охотников окончил Кировскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело», прошел переподготовку по патологической анатомии в КГМУ и квалификацию онколога в Марийском государственном университете. Кроме того, специалист имеет высшее юридическое образование.

Опыт работы в сфере здравоохранения

До перевода в руководство владимирского Минздрава Михаил Охотников работал в системе здравоохранения Республики Марий Эл. Он занимал должности главврача Звениговской центральной районной больницы, а также работал врачом-онкологом и заместителем главного врача в Республиканском клиническом онкологическом диспансере.

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