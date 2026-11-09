«Важная мера поддержки». Кому положены бесплатные путевки в санаторий

Депутат Хамитов: для бесплатной путевки в санаторий нужны медицинские показания

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Право на бесплатное санаторно-курортное лечение имеют граждане с инвалидностью, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и осажденных городов, а также граждане, пострадавшие от радиационного воздействия, и некоторые другие категории. Об этом в интервью РИА Новости сообщил депутат Государственной думы Амир Хамитов.

Парламентарий подчеркнул, что обязательным условием для получения путевки является наличие медицинских показаний. Помимо этого, Хамитов обратил внимание, что в ряде субъектов Федерации действуют собственные программы поддержки, охватывающие в том числе пенсионеров. В связи с этим он рекомендовал гражданам уточнять информацию не только о федеральных, но и о региональных мерах помощи.

По мнению депутата, бесплатные путевки представляют собой значимую меру социальной поддержки, однако осведомленность населения о ней остается недостаточной.

«Считаю, что информация о таких возможностях должна быть доступной и понятной каждому. Человек не должен узнавать о положенной ему поддержке случайно или после долгих поисков. Наша задача сделать так, чтобы социальные гарантии работали на практике, а люди могли своевременно ими воспользоваться», — заключил Хамитов.

Ранее сообщалось о том, что в Анапе вложат более 250 млрд рублей в строительство новых отелей и санаториев.

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