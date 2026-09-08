Эвакуация школ в Еманжелинске 8 сентября: рассылка о минировании не подтвердилась

Утром 8 сентября в школах Еманжелинска Челябинской области прошла массовая эвакуация. Детей отправили по домам в середине первой смены после почтовой рассылки с угрозами. Об этом сообщает 74.RU .

По словам местной жительницы, сообщения о минировании пришли в школы № 2, 4, 5, 16 и 11. В письмах также говорилось, что в 12 часов в учебные заведения якобы должны прийти вооруженные ножами школьники. После этого администрация округа приняла решение срочно отпустить детей домой.

По предварительной информации, силовики обследовали школы, информация о минировании не подтвердилась. Сейчас устанавливается, откуда пришла рассылка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По статье 207 УК РФ за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание от штрафа в ₽200 тыс. до 10 лет лишения свободы.