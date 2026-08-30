Врачи передадут данные в МВД: как новый порядок затронет водителей с заболеваниями
В России планируют изменить механизм информирования о наличии у водителей медицинских противопоказаний к управлению транспортом. Согласно новому порядку, медорганизации будут напрямую передавать соответствующие сведения в МВД. Об этом сообщает издание Аргументы Недели.
Новый порядок аннулирования водительских прав
Реформа затронет водителей, у которых выявлены заболевания и состояний, влияющие на безопасность вождения (включая отдельные формы эпилепсии, психические расследования и нарушения зрения):
- Прямой обмен данными: Медицинские учреждения будут автоматически направлять информацию о выявленных диагнозах и противопоказаниях в базу МВД.
- Отсутствие автоаннулирования: Права не будут лишаться автоматически сразу после поступления сведений из клиники.
- Срок на переосвидетельствование: Водителю предоставляется 3 месяца для прохождения внеочередной медицинской комиссии.
- Итог проверки: Если противопоказания не подтвердятся на комиссии, водительское удостоверение продолжит действовать. При подтверждении диагноза документ будет аннулирован.