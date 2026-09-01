Представители Подмосковья стали финалистами премии «МедиаПоле»

Представители Подмосковья вошли в число первых финалистов Национальной премии информационных проектов «МедиаПоле», организованной Минсельхозом России в рамках госпрограммы «КРСТ». Желающие могут подать заявки до 30 сентября.

Участниками могут стать совершеннолетние блогеры, представители СМИ, которые хотят получить профессиональное признание, познакомиться с ведущими экспертами медиаиндустрии и получить поддержку для развития своих медиапроектов. Первыми финалистами стали четыре человека. В Саранске прошла церемония награждения победителей полуфинала Всероссийского конкурса «Я в Агро», победители направления «Агроблогеры» получили путевки в финал премии «МедиаПоле».

Так, обладательницей гран-при стала Людмила Феоктистова из Московской области, финалистка премии «МедиаПоле» 2025 года. Первое место заняла Варвара Прохорова из Московской области, второе – Жанат Шакенов из Омской области, третье – Юлия Филиппова из Челябинской области.

Для участия нужно заполнить заявку на официальном сайте, прикрепить ссылку на уже опубликованный материал и записать минутную видеовизитку. В ней нужно на вопрос, почему именно вы достойны стать финалистом. Для оценки жюри можно отправить видеоролики, журналистские материалы, репортажи, документальные фильмы, авторские блоги, фоторепортажи, интернет-ресурсы, медиаплатформы, серии публикаций или мультимедийные проекты

По итогам 120 лучших авторов со всей страны встретятся в конце октября на двухдневной деловой программе с участием ведущих представителей медиасферы. Их ждут образовательные мероприятия, новые знакомства и обмен опытом. Расходы на проезд, проживание и питание участников финала организаторы берут на себя. Победители получат памятные призы и сертификаты. Общий призовой фонд премии в 2026 году составляет 5 млн рублей, они помогут развить медиапроекты, расширить аудиторию и вывести контент на новый уровень.

Узнать другие подробности можно на сайте медиаполе.рф.

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