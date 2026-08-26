Цены падают: названы страны, где отдых осенью 2026 резко подешевеет

Отдых на популярных летних курортах заметно падает в цене осенью — в бархатный сезон. Какие направления резко подешевеют в сентябре-октябре 2026 года, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала турагент Евгения Журавлева.

Как отметила эксперт, цены на большинстве популярных курортов осенью становятся гораздо приятнее, чем были летом, потому что снижается спрос — у семей с детьми начинается учебный год. Поэтому поездка на море в бархатный сезон, наоборот, станет дешевле.

«В начале сентября можно очень выгодно забронировать туры на конец сентября-начало октября. Наиболее резкое снижение цен — в Турции. Высокий сезон заканчивается, при этом погода все еще остается комфортной: нет дождей, теплое море и возможность загорать сохраняются. В сентябре неделю в Турции можно провести с бюджетом ₽100-120 тыс. на двоих в отеле с системой “все включено”», — отметила Журавлева.

Аналогичная ситуация в Египте — спрос снижается и можно забронировать путевку выгоднее, чем летом. Однако Красное море обойдется дороже Анталийского побережья, потому что спрос осенью выше. Эксперт рекомендовала ориентироваться на бюджет порядка ₽200 тыс. на двоих на неделю. За эти деньги можно остановиться в неплохом отеле на «все включено».

Снижаются цены и в Черногории, в сентябре-октябре можно отдохнуть на Адриатическом море с бюджетом до ₽200 тыс. с вылетом из Москвы, заявила турагент. Особенно привлекательно то, что до 1 ноября россияне могут въехать в страну по старым правилам — без оформления визы. Какой станет доступность Черногории для граждан РФ после этого, определит формат визового режима.

«До ₽150 тыс. за неделю на двоих можно улететь из Москвы в Грузию, Армению или Азербайджан. Спрос аналогично ниже, чем летом, потому что дети выходят в школу», — добавила эксперт.

В сентябре также снижаются цены на туры в Азию — в популярные среди россиян Таиланд и Вьетнам. Однако связано это не с падением спроса из-за начала учебного года, а с сезонностью, пояснила эксперт. Начало осени в Азии — низкий сезон. Во Вьетнаме (Нячанг, Дананг) сезон заканчивается, а в Таиланде (Пхукет, Паттайя) только готовится начаться. Ценник ниже, но и сильные дожди обеспечены, поэтому ехать в отпуск в эти страны в сентябре не стоит, объяснила специалист.

«Основные направление, где отдых станет дешевле, а погода не испортит впечатления: Турция, Египет, Грузия, Армения, Азербайджан и Черногория. В этих странах осенью комфортно, и отпуск пройдет хорошо», — заключила эксперт.

Заметно теплее в будущем может стать и Черное море. Климатологи не исключают, что с годами Черноморское побережье приблизится по температуре к нынешнему Средиземному.