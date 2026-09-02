Самовар, мороженое и юный гений с лопатой: чем удивил День двора во Власихе

В микрорайоне Школьном во Власихе прошел традиционный праздник двора, сообщает REGIONS . Соседи собрались, чтобы отдохнуть, обсудить благоустройство и провести время вместе. Глава округа Герман Потапчук открыл мероприятие и вручил награды тем, кто делает город лучше. Среди отмеченных оказался неожиданный герой — девятилетний Олег Атрахимович, который самостоятельно разбил яркую клумбу у дома №9 и превратил серый двор в цветущий уголок.

Почетные грамоты и памятные подарки получили работники коммунальных служб, активные волонтеры и неравнодушные горожане. Особое внимание привлек самый юный участник — школьник Олег Атрахимович. Мальчик благоустроил клумбу у своего подъезда, и теперь она радует прохожих буйством красок. Награда за такую инициативу стала приятным сюрпризом для юного цветовода и его соседей.

Праздничная программа оказалась насыщенной. Для гостей выступили артисты Дворца культуры и Детской школы искусств «Гармония». Детей ждали творческие мастер-классы, активные игры и конкурсы от сотрудников «Компаса» и тренеров спортивной школы. В честь Дня знаний юные жители Власихи получили мороженое.

Чем еще запомнился праздник:

Библиотекари организовали уютный уголок для чтения под открытым небом.

Работала традиционная «Русская чайная» с ароматным чаем из самовара и сладостями.

Гости могли обсудить вопросы благоустройства с главой округа.

В программе участвовали десятки жителей разных возрастов.

Глава округа Герман Потапчук подчеркнул, что такие встречи дарят радость и душевное спокойствие, объединяя людей. Праздник двора в микрорайоне Школьном стал не просто развлечением, а напоминанием о том, что общими усилиями можно сделать свой дом уютнее и красивее. А пример девятилетнего цветовода Олега показал: для добрых дел возраст не помеха.