В Коломне нашли клад, который переписывает историю: 2,6 тыс. монет XV века

В историческом центре Коломны археологи Института археологии РАН обнаружили глиняный кувшин с 2,6 тыс. серебряных монет XV века — это крупнейший из известных монетных комплексов той эпохи, который проливает свет на денежное обращение и экономику русских земель и позволяет по-новому взглянуть на историю города. Об этом сообщает REGIONS.

Кувшин местного производства закопали в неглубокую ямку, и за 600 лет его никто не тронул. Основу клада составляют деньги великих князей Василия I и Василия II, а также уникальные монеты коломенской чеканки с изображением летящей птицы, похожей на лебедя. Среди них уже нашли ранее неизвестные разновидности штемпелей, которых нет даже в крупнейших музейных собраниях. Как отмечают ведущие нумизматы Петр Гайдуков и Василий Зайцев, клад дает уникальный материал для изучения денежного обращения как в Коломенском уделе, так и во всем русском государстве XV века.

Особенность комплекса — почти полное отсутствие монет удельных князей, что отражает статус Коломны как великокняжеского домениального владения. Сумма в 2,6 тыс. монет составляла около 13 рублей — по меркам середины XV века это были огромные деньги, на которые можно было купить два городских дома и табун лошадей. Владельцем клада, скорее всего, был состоятельный служилый человек или крупный торговец. Предположительная причина, по которой сокровище осталось в земле — эпидемия чумы, прокатившаяся по русским землям в 1425–1427 годах.

Депутат Госдумы Никита Чаплин назвал находку уникальным окном в историю русской государственности и подчеркнул, что она позволяет по-новому оценить роль Коломны как ключевого центра. Он отметил, что клад, найденный в ходе плановых раскопок, должен занять достойное место в музейной экспозиции, чтобы жители и гости города могли прикоснуться к этой удивительной истории.



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