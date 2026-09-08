Южнокорейская индустрия красоты переживает масштабную структурную трансформацию под влиянием меняющихся запросов иностранных медицинских туристов. Иностранные гости страны все чаще отдают предпочтение профессиональным дерматологическим процедурам вместо покупки традиционной уходовой косметики. В ответ на этот тренд отельеры переоборудуют гостиничные площади под клиники пластической хирургии и косметологии, а косметические гиганты осваивают производство медицинских аппаратов, инъекций и постпроцедурной космецевтики. Об этом сообщает южнокорейское издание Chosun Biz.