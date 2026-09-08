Вместо масок — инъекции: на что именно иностранные туристы тратят деньги в Корее
Chosun Biz: Южная Корея меняет модель бьюти-индустрии из-за бума медтуризма
Южнокорейская индустрия красоты переживает масштабную структурную трансформацию под влиянием меняющихся запросов иностранных медицинских туристов. Иностранные гости страны все чаще отдают предпочтение профессиональным дерматологическим процедурам вместо покупки традиционной уходовой косметики. В ответ на этот тренд отельеры переоборудуют гостиничные площади под клиники пластической хирургии и косметологии, а косметические гиганты осваивают производство медицинских аппаратов, инъекций и постпроцедурной космецевтики. Об этом сообщает южнокорейское издание Chosun Biz.
Ключевые направления трансформации бьюти-рынка Южной Кореи
Основные тренды интеграции отельного бизнеса, косметологии и фармацевтики:
- Перепрофилирование отелей: Lotte Hotel Seoul в рамках первой за 18 лет реконструкции сокращает номерной фонд ради открытия дерматологических центров. Другие сети массово интегрируют в инфраструктуру клиники эстетической медицины и стоматологии для роста среднего чека.
- Выход косметических гигантов в MedTech: Корпорации по производству косметики объединяются с разработчиками медтехники и фармкомпаниями для совместного выпуска профессионального оборудования, инъекционных препаратов и специализированных устройств.
- Рост сегмента Pro-Equipment: Производители гаджетов для домашнего ухода выходят на рынок клиник, чтобы повысить маржинальность бизнеса и подтвердить высокий технологический статус своих разработок в клинических условиях.
- Трансформация ритейла: В крупнейших корейских аптечных и бьюти-сетях стремительно растет доля дерматологической космецевтики, предназначенной для восстановления кожи после аппаратных и инъекционных процедур.