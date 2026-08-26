Склад горел, аэропорт закрыли: последствия массированной атаки БПЛА на Тамбовскую область 26-го августа

В ночь на 26 августа 2026 года Тамбовская область подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ. Как сообщил губернатор Евгений Первышов, силы ПВО и подразделения БАРС-Тамбов уничтожили 16 БПЛА. Падение одного из них спровоцировало крупный пожар на территории складского логистического комплекса площадью свыше 100 тысяч квадратных метров, пишет Интерфакс.

Последствия вражеской атаки и масштабы возгорания

После срабатывания сигнала тревоги на логистическом объекте была проведена экстренная эвакуация персонала. По предварительным данным, пострадал один человек — сотрудник склада получил сотрясение головного мозга от взрывной волны. Кроме того, в одном из садовых некоммерческих товариществ (СНТ) от падения обломков беспилотника загорелся частный жилой дом.

Взрывы в Котовске и временные ограничения авиасообщения

Жители Котовска Тамбовской области сообщили, что в течение 40 минут в городе было слышно не менее 10 громких взрывов, после чего возник пожар. В связи с угрозой налета БПЛА около полуночи в регионе был объявлен режим беспилотной опасности, а аэропорт Тамбова (Донское) по решению Росавиации ввел временные ограничения на прием и отправку самолетов.