Народная программа: 1 сентября в Подмосковье открылись 64 новые и отремонтированные школы

В Подмосковье в День знаний открылись 15 новых и 49 капитально отремонтированных школ. Председатель Мособлдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов посетил линейку в школе №18 в деревне Черное Балашихи. В обновленном здании будут учиться более 1 тыс. ребят.

«Учащихся в области с каждым годом больше: люди переезжают в Подмосковье целыми семьями, появляются новые микрорайоны, возводятся школы. Московская область в этом году показала рекордные итоги по ЕГЭ — у нас за год 50% рост по стобалльникам. Это говорит о том, что работа дает результат», — сказал Брынцалов.

Школу отремонтировали по просьбе участника СВО — выпускника учреждения. Сегодня здесь работает его супруга и учатся дети.

«Когда я вернулся с СВО, Андрей Юрьевич Воробьев пригласил меня для вручения награды. На встрече я попросил его о ремонте школы. Прошел год — и школа теперь совсем другая», — рассказал боец.

В Люберцах открыли новую школу «Эврика» — корпус на 1,1 тыс. мест сдали на год раньше. На территории оборудовали стадион с площадками для разных видов спорта. Им смогут пользоваться не только учащиеся, но и жители микрорайона.

В Ступино открылся отремонтированный лицей №1. Здание, построенное в 1970 году, впервые обновили в рамках народной программы «Единой России».

Модернизация образовательных учреждений — одно из ключевых направлений народной программы «Единой России». За пять лет в регионе построено 166 новых школ и капитально отремонтировано 245. В 2026 году работы продолжаются.