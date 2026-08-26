Оттоманка и массаж: китайский кроссовер за 1,3 млн рублей получил опции премиум-класса

Компания Changan запустила продажи гибридной версии кроссовера CS55 Plus (Uni-S) с силовой установкой HEV, не требующей подзарядки от сети. Автомобиль предлагается в четырех комплектациях по цене от 79,9 до 103,9 тыс. юаней (около 1–1,3 млн рублей с учетом действующих скидок). Главными особенностями модели стали рекордный запас хода в 1500 км и расход топлива всего 3,98 литра на 100 км.

Технические характеристики и экономичность силовой установки

Под капотом кроссовера размещена бензин-электрическая система iDE-H без возможности внешней зарядки. Она состоит из 1,5-литрового ДВС и электромотора суммарной мощностью 245 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 7,8 секунды, а заявленный расход топлива в городском цикле составляет 3,98 литра на 100 км. Благодаря высокоэффективному гибридному приводу суммарный запас хода на одном полном баке достигает 1500 км.

Габариты и ключевые особенности интерьера

Габариты автомобиля остались стандартными для семейства: длина — 4550 мм, ширина — 1868 мм, высота — 1675 мм при колесной базе 2656 мм. От визуальных аналогов новинка отличается обновленной решеткой радиатора с V-образным рисунком. В салоне особое внимание уделено комфорту пассажиров: переднее пассажирское кресло оснащено встроенным массажем и выдвижной подставкой для ног (оттоманкой).