На 19% больше сделок: Подмосковье установило рекорд по продажам квартир

По данным Аналитического центра «Авито Недвижимости», в июле 2026 года Московская область обгнала столицу по числу сделок на вторичном рынке недвижимости на 19%. Главным драйвером выступает снижение ипотечных ставок: годовой объем ипотечных покупок в Подмосковье вырос в 2,1 раза, а в Москве — в 2 раза. Покупатели массово возвращаются на вторичный рынок из сегмента новостроек, пишет REGIONS .

Динамика ипотечных сделок и ценовые показатели

Июль 2026 года стал самым результативным месяцем для вторичного рынка недвижимости с начала года. В целом по России с привлечением ипотеки оформляется каждая третья сделка ( 31%).

Московская область: Объем ипотечных покупок вырос в 2,1 раза год к году (доля ипотеки поднялась на 12 п. п.). Сокращение предложения квартир за месяц составило 5% , а средняя цена квадратного метра увеличилась на 11% год к году.

Москва: Число ипотечных сделок увеличилось в 2 раза год к году (доля ипотеки выросла на 13 п. п.). Объемы доступного жилья сократились на 9% , число просмотров выросло на 8% за месяц, а стоимость «квадрата» достигла 590 тыс. рублей (+8% за год).

Среднероссийский показатель: Стоимость квадратного метра составила 153,5 тыс. рублей (+3% за год).

Формирование нового тренда

Управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин отмечает, что снижение стоимости ипотечных кредитов сместило спрос с льготных новостроек на готовое жилье. За 7 месяцев 2026 года россияне заключили на 9% больше сделок, чем за аналогичный период 2024 года.