Заявление Минтербеза: жителей Пермского края просят сохранять спокойствие из-за БПЛА
Газета.Ru: в Пермском крае объявлен режим беспилотной опасности
В Пермском крае объявлен режим беспилотной опасности. Пресс-служба министерства территориальной безопасности региона сообщила, что все оперативные и экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. В связи с угрозой применения БПЛА в международном аэропорту Перми (Большое Савино) Росавиация ввела временные ограничения на вылет и прием воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает интернет-издание Газета.Ru.
Меры безопасности и оперативная обстановка в регионе
Главные факты о введении особого режима и ограничениях:
- Оповещение служб: Министерство территориальной безопасности Пермского края привело силы и средства экстренных ведомств в полную готовность. Жителей региона призывают сохранять спокойствие.
- Ограничения в аэропорту: В аэропорту Перми временно приостановлены маневровые, посадочные и взлетные операции. Росавиация подтвердила, что мера принята исключительно из соображений авиационной безопасности.
- Общий контекст: На фоне активизации беспилотной авиации соседние и тыловые регионы усиливают превентивные меры защиты гражданской и транспортной инфраструктуры.