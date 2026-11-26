Приходы Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) в США отмечают День благодарения молебнами и литургиями. Об этом РИА Новости рассказал настоятель храма Всех святых, в земле Российской просиявших, в Калифорнии протоиерей Стефан Павленко.

По его словам, такие службы проходят в русских храмах США уже много лет. Центральная часть литургии — причастие, или евхаристия, что в переводе с греческого означает «благодарение». Церковь, пояснил священник, благодарит Бога за еще один год жизни.

Павленко напомнил, что традицию начали пилигримы, которые поблагодарили Бога за то, что пережили суровую зиму и собрали урожай. Он считает, что нужно уважать лучшее в душе человека, а лучшим в душе американцев называет благодарность Богу за обилие.

Традиция восходит к 1621 году: пилигримы, собрав урожай, пригласили индейцев отметить его вместе. Государственным праздником День благодарения стал в 1863 году по решению президента Авраама Линкольна.