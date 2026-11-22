Перед тем как оставить кошку или собаку одну в квартире, необходимо провести ревизию помещения с учетом роста животного. Об этом в интервью изданию «Лента.ру» сообщил руководитель направления «КошкодавкамНет» фонда «Закон и здоровье» Григорий Балагуров.

Перед тем как оставить кошку или собаку одну в квартире, необходимо провести ревизию помещения с учетом роста животного. Об этом сообщил руководитель направления «КошкодавкамНет» фонда «Закон и здоровье» Григорий Балагуров.

По его словам, из зоны доступа следует убрать провода, бытовую химию, лекарства и мелкие предметы. Мусорное ведро рекомендуется переместить в запирающийся шкаф. Особое внимание уделяется бытовой технике и окнам: дверцы приборов должны быть закрыты, а москитные сетки не способны удержать даже небольшую кошку.

«Касаемо пищи — не стоит насыпать питомцу корм "про запас". Например, у собак нет чувства меры, и порция с избытком будет съедена сразу. Это грозит проблемами с пищеварением и набором веса. Кормите животное перед уходом и после возвращения или используйте автоматическую кормушку, запрограммированную на выдачу небольших порций по расписанию», — посоветовал эксперт.

Вода должна быть в постоянном доступе в нескольких тяжелых мисках. Для снижения активности животного специалист рекомендует оставлять безопасные игрушки и лакомства для длительного жевания. Собак допустимо оставлять без присмотра до вечера, кошек — не более чем на двое суток.

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