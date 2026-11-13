Север или Москва: многодетные мамы раскрыли реальные расходы на детей

Материнство — это не только колоссальный труд, но и внушительные расходы. Во сколько сегодня обходится воспитание детей и какую роль в семейном бюджете играет господдержка, интернет-изданию «Ямал-Медиа» рассказали многодетная мама с Ямала Ольга Дружинина и столичная предпринимательница Лали Чабоки.

Современное материнство складывается не только из забот, но и из внушительных финансовых затрат. По словам Ольги Дружининой, воспитывающей десятерых детей, первые три года жизни малыша бьют по семейному бюджету сильнее всего — особенно из-за расходов на специализированное питание. Точную сумму назвать сложно, но в среднем на базовые нужды маленького ребенка уходит около ₽50 тыс. ежемесячно. С подростками траты лишь возрастают: помимо сезонной дорогой одежды на Севере, девочкам требуются расходы на уход и косметологические процедуры.

В свою очередь, столичная фотомодель и предпринимательница Лали Чабоки, воспитывающая 15-летнего сына Даниэля, отмечает высокую стоимость дополнительных занятий. Углубленное изучение предметов в элитной школе подкрепляется услугами онлайн-репетиторов по ₽5 тыс. за урок, что выливается в ₽40 тыс. ежемесячно только по математике. Около ₽50 тыс. в месяц уходит на спортзал с тренером, а разовый визит в платную клинику при простуде обходится еще в ₽50 тыс. Годовое обучение в хорошей школе и языковые лагеря требуют миллионов рублей, хотя точную общую сумму родители подсчитать не берутся.

Как подчеркивает доктор юридических наук, профессор Финансового университета Марина Буянова, запросы детей постоянно растут, а жилищный вопрос становится для семей ключевой болью. Подрастающим детям требуется отдельное пространство, однако доходы родителей далеко не всегда поспевают за инфляцией и ростом цен на квадратные метры. Эксперт настаивает на расширении мер господдержки, включая региональный маткапитал и жилищные сертификаты, чтобы избежать демографических ям.

При этом Ольга Дружинина резко критикует стереотипы о том, что пособия якобы развращают граждан. По ее мнению, растить будущих специалистов и защитников — это колоссальный труд, который государство должно воспринимать не как унизительную помощь малоимущим, а как заслуженное вознаграждение за родительский вклад.

По итогу можно сделать вывод, что москвичам воспитывать детей заметно дороже в абсолютных цифрах, но структура этих расходов при этом принципиально разная:

В Москве — траты на «развитие и статус»: У столичной предпринимательницы Лали Чабоки львиная доля бюджета уходит на образование, спорт и медицину (₽40 тыс. в месяц только на репетиторов по математике, ₽50 тыс. на спортзал с тренером, ₽50 тыс. за визит в платную клинику, ₽100 тыс. на няню, зарубежные языковые лагеря и брендовая одежда). В итоге годовой бюджет на одного ребенка уходит в несколько миллионов рублей.

На Ямале — траты на «базу и выживание»: У многодетной мамы Ольги Дружининой (10 детей) основные деньги съедают продукты, детское питание и теплая сезонная обувь/одежда, которая на Севере стоит очень дорого и быстро снашивается. На одного малыша уходит около ₽50 тыс. в месяц, а на всю большую семью — около ₽8 тыс. в день (₽240 тыс. в месяц). При этом на Ямале часть этих трат гасится мощной региональной господдержкой (маткапитал до ₽1 млн, сертификаты школьника, скидки на ЖКУ).

Таким образом, в Москве дороже из-за заоблачных цен на частные услуги, репетиторов и уровень жизни, а на Ямале — высокая цена базовой продуктовой и одежной корзины из-за сурового климата и северной логистики, но ее ощутимо смягчают местные льготы.