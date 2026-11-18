18 ноября в России отмечают день рождения Деда Мороза. В 2026 году праздник выпадает на среду.

Для волшебника это не только день рождения, но и начало предновогоднего путешествия по городам: до Нового года остаётся 43 дня.

Впервые праздник отметили в 2005 году в Вологодской области. Дату выбрали не случайно: именно 18 ноября в Великом Устюге, который считается родиной Деда Мороза, среднесуточная температура устойчиво переходит в минус. Начинаются морозы, и зима вступает в свои права. Инициатива ввести праздник исходила от детей, которые часто спрашивали, когда у волшебника день рождения. В 2005 году решили выбрать дату, совпадающую с реальным приходом зимы.

Ранее Дед Мороз из Великого Устюга раскрыл, о чем просят дети в 2026 году.