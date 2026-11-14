«Золотая ловушка для бабушки». Мошенники обманули воронежскую пенсионерку на 4,8 млн

Пенсионерка в Воронеже передала мошенникам золотые слитки на 4,8 млн рублей

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»]

В Воронеже сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых в пособничестве мошенникам, жертвой которых стала 78-летняя местная жительница. Об этом сообщает УМВД области.

По данным ведомства, в сентябре с пенсионеркой связались неизвестные, представлявшиеся сотрудниками «Центробанка» и лжесиловиками. Злоумышленники запугали женщину, убедив ее в том, что на ее имя оформлены кредиты, и рекомендовали перевести сбережения в золото. Потерпевшая поверила звонившим, пришла в банк, приобрела золотые слитки на 2,5 млн рублей и передала их курьеру.

Спустя некоторое время мошенники вновь вышли на связь и по той же схеме заставили пожилую женщину повторно купить золото, которое она также передала пособнику преступников. Общий ущерб составил 4,8 млн рублей. Сотрудники правоохранительных органов установили личности и задержали двух курьеров, ими оказались москвичи. Мужчины задержаны, возбуждено уголовное дело, фигурантам может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, что пенсионерка из Екатеринбурга сдала 96 курьеров мошенников.

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